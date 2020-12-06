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Moschino’dan baget ekmek şeklinde çanta: 1000 dolar

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İtalyan lüks giyim markası Moschino’nun 1017 dolara (7 bin 935 lira) sattığı baget ekmek şeklindeki el çantası sosyal medyada alay konusu oldu.
Moschino’dan baget ekmek şeklinde çanta: 1000 dolar

İtalyan lüks giyim markası Moschino’nun 1017 dolara (7 bin 935 lira) sattığı baget ekmek şeklindeki el çantası sosyal medyada alay konusu oldu.

Suni deriden yapılan baget görünmündeki çantanın üzerinde altın renkli Moschino arması bulunuyor.

moschino_canta2.jpgTwitter kullanıcıları lüks markanın çantasını kısa sürede diline doladı.

Bir kullanıcı “Subway sandviç taşıyormuş gibi görünmek için 1000 dolar ödemek. Şaka mı bu” yorumunu yaparken bir başkası da çantanın salam ve peynire ihtiyacı olduğunu yazdı.

Bir başka kullanıcıda çantayı “Güvercinlerin saldırısına uğramak için mi? Teşekkürler ben almayayım” yorumuyla paylaştı.

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