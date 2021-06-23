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Moskova 120 yıldan bu yana en sıcak Haziran gününü yaşadı

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Geçtiğimiz Pazartesi günü, 1901'den bu yana Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşanan en sıcak Haziran günü oldu. Kentte termometreler 34,7 dereceyi gösterdi. 
Moskova 120 yıldan bu yana en sıcak Haziran gününü yaşadı

Geçtiğimiz Pazartesi günü, 1901'den bu yana Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşanan en sıcak Haziran günü oldu. Kentte termometreler 34,7 dereceyi gösterdi. 

TEMEL NEDEN KÜRESEL ISINMA

Rusya’nın Meteoroloji Servisi Roshydromet'ten Marina Makarova, "Bu günlerde Moskova'da kaydedilen sıcaklıklardaki artış 120 yıldır görülmemiş bir şey. Bunun nedeni küresel iklim değişikliği” açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte, Moskova'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık Temmuz 2010’da, Batı Rusya'nın büyük bir kısmının sıcak hava dalgası ve büyük yangınlara maruz kaldığı dönemde yaşandı. Bu süreçte 38 dereceyi bulan sıcaklıklar yaşanmıştı.

ST. PETERSBURG'DA DA DURUM FARKLI DEĞİL

Moskova'nın 600 kilometre  kuzeybatısındaki St. Petersburg'da da bu ay sıcaklarlar oldukça yükseldi. 1998'den bu yana ilk kez 34 dereceye  varan sıcaklıklar kaydedildi.

"OLDUKÇA ZOR BİR DURUM"

35 yaşındaki denetçi Pavel Karapetyan, “Bu kadar sıcaklığa alışkın değiliz, oldukça zor bir durum” dedi.

Bir başkası ise, özellikle Rusya'nın uzun ve soğuk kışlarıyla karşılaştırıldığında değişikliği memnuniyetle karşıladı.

33 yaşındaki Alexander Shmel, "Sibirya'dan geldik. Orası soğuk, bu yüzden burada olmak güzel" konuşmasını yaptı.

RUSYA'DA SICAKLIKLAR ALARM VERİYOR

Öte yandan, iklim değişikliği ile birlikte küresel sıcaklıklar arttıkça, sıcak hava dalgalarının daha sık ve yoğun hale geleceği ve etkilerinin daha yaygın olacağı tahmin ediliyor. Rusya’da  son yıllarda sayısız sıcaklık rekoru kırıldı ve Haziran 2020'de Verkhoyansk kasabasında 38 derece sıcaklık kaydedildi. Söz konusu ölçüm, Kuzey Kutup Dairesi üzerinde kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti.

Bununla birlikte, yükselen cıva seviyeleri de Sibirya'yı giderek artan yıkıcı sellerin ve orman yangınlarının da meydana gelişinde etkili oldu.

Tüm bu faktörler, ayrıca  Rusya'nın geniş topraklarının yaklaşık üçte ikisini kapsayan permafrostun erimesine de katkıda bulunuyor.

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