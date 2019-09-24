Moskova: ABD, BM Genel Kurul toplantısına katılacak bazı Ruslara vize vermedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için New York'a gidecek Rus delegasyonun bazı üyelerine vize vermeyi reddettiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un durumu ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesi sırasında gündeme getireceğini belirterek söz konusu adımı, 'saygısızlık' olarak tanımladı.

Washington'ı uluslararası taahhütlerini yerine getirmemekle suçlayan Sözcü, 'Rus yetkililerin belgelerini zamanında teslim etmediği gerekçesiyle vize işlemlerinin tamamlanamadığı' yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Zaharova, "ABD tarafı, evrakların gönderilmesi için son başvuru tarihine atıfta bulunarak teknik bir sorundan bahsediyor. Bu doğru değil. Belgeler, başvuru tarihinin öncesinde teslim edildi. Hatta seyahat başlamadan birkaç ay önce teslim edildiği gerekçesiyle iade edilmişti." dedi.

ABD, geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e de vize verilmeyeceği yönünde açıklamada bulunmuş ancak daha sonra ikiliye vize verilmişti.