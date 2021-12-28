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Moskova: AB'nin Rusya politikası siyasi Kama Sutra'ya benziyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı politikanın, "geri itme, kısıtlama ve temas kurma" olduğunu ifade etti ve bu planı "siyasi Kama Sutra" olarak nitelendirdi.
Moskova: AB'nin Rusya politikası siyasi Kama Sutra'ya benziyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı politikanın, "geri itme, kısıtlama ve temas kurma" olduğunu ifade etti ve bu planı "siyasi Kama Sutra" olarak nitelendirdi.

Brüksel'in en yetkili diplomatı Josep Borrell, temmuz ayında "ilişkilerin en düşük noktasına ulaştığını" belirtirken Rusya'ya yönelik kademeli bir strateji sunmuştu.

Kremlin yanlısı yorumcu Vladimir Soloyov'a konuşan Lavrov, "Koreografiyi düşünüyorum ve kusura bakmayın ama bu siyasi Kama Sutra" dedi.

Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözlerini tekrarlayarak Rusya'nın Batı'nın attığı adımları tehdit olarak algıladığını ifade etti.

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