Moskova-Antalya-Ercan Seferleri başlıyor

Bayrak taşıyıcı havayolunun hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Arıklı, “Uçak biletlerini ucuzlatmak istiyorsak, yapacak tek şey uçuş yapmak isteyen firmalara kolaylık sağlamak ve bayrak taşıyıcı şirketi hayat geçirmek” diye ekledi.

Önemli bir de gelişimeyi açıklayan Arıklı, “İki tane firma touchdown şartıyla KKTC’de tescil edildi. Yeni sezonda iki firmanın Moskova- Antalya -Ercan seferleri başlayacak” ifadelerini kullandı.