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Moskova Belediye Başkanı: 30 Mart itibarıyla tüm Moskovalılara evde kalma zorunluluğu getiriliyor

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Moskova Belediye Başkanı: 30 Mart itibarıyla tüm Moskovalılara evde kalma zorunluluğu getiriliyor
Moskova Belediye Başkanı: 30 Mart itibarıyla tüm Moskovalılara evde kalma zorunluluğu getiriliyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in web sitesinde yayınlanan açıklamada, yarından itibaren yaşı ne olursa olsun tüm Moskova sakinlerine evde kalma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Sobyanin’in sitesinde yer alan açıklamada, yarından itibaren tüm Moskovalılardan, yaşları ne olursa olsun kendilerini evlerinde izole etmeleri istendi.

Açıklamada, “Yarından itibaren Moskova’nın tüm sakinleri için, yaşları ne olursa olsun evlerinde kendilerini izole etme zorunluluğu getiriliyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Moskovalılara, sadece acil tıbbi yardım başvurusunda bulunulması, hayatları ve sağlıkları doğrudan tehdit altında olması, zorunlu hallerde işe seyahat edilmesi, en yakında bulunan faal mağaza veya eczaneden alışveriş yapılması, ikamet yerinden en fazla 100 metreye kadar mesafelerde evcil hayvanların dolaştırılması, evsel atıkların dışarıya çıkarılması gibi durumlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.

Kovid-19’un hafif seyrettiği hastaların evlerine ücretsiz ilaç ulaştırılacak

Açıklamada ayrıca salgınla ilgili olarak başkentte alınacak olan önlemler kapsamında Kovid-19’a yakalanan, fakat hastalığın hafif seyrettiği hastaların evlerine ücretsiz ilaç ulaştırılacağı bilgisi verildi:

“Kovid-19’u hafif geçiren Moskovalılar doktor gözetiminde evlerinde tedavi görecek. Doktor sevki ile antiviral ilaçlar kendilerine ücretsiz olarak ulaştırılacak” denilen açıklamada, ayrıca sağlık çalışanlarına ve salgının yayılmasını önleme çalışmalarına katılan diğer uzmanlara da önleyici tedbir olarak antiviral ilaçların verileceği kaydedildi.

Evde izolasyon düzeni vatandaşların Moskova’ya gelmesini ya da kentten ayrılmasını sınırlandırmıyor

Evde izolasyon düzeninin vatandaşların Moskova’ya gelmesi ya da kentten ayrılması durumlarını sınırlandırmadığı belirtilen açıklamada, “Sadece iyi bir neden olmadan kentin içinde dolaşılmaması söz konusu” ifadelerine yer verildi.

‘Önümüzdeki günlerde özel izin belgesi olanlar dışarıya çıkabilecek’

Açıklamada ayrıca önümüzdeki günlerde gerekli teknik ve organizasyon çalışmaları yapıldıktan sonra Moskova yönetiminin belirlediği düzen çerçevesinde verilecek olan özel izin belgesine sahip olan kişilerin dışarıya çıkabilecekleri vurgulandı.

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