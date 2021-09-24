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Moskova İstihbarat Şefi: İngiltere dikkatleri başka yöne çekmek istiyor

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Rusya'nın gizli SVR Dairesi Başkanı Sergey Naryshkin, İngiltere’nin Skripal ve Litvinenko olayını tekrar gündeme getirmesinin sebebinin Afganistan’daki hayal kırıklığından dikkatleri başka yere çekmek olduğunu söyledi.
Moskova İstihbarat Şefi: İngiltere dikkatleri başka yöne çekmek istiyor

Rusya'nın gizli SVR Dairesi Başkanı Sergey Naryshkin, İngiltere’nin Skripal ve Litvinenko olayını tekrar gündeme getirmesinin sebebinin Afganistan’daki hayal kırıklığından dikkatleri başka yere çekmek olduğunu söyledi.

Naryshkin, salı günü eşzamanlı olarak açıklanan son suçlamaların zamanlamasına dikkat çekti. İngiltere’nin Rusya’ya yönelik iddialarını "Bana göre bu bir örtbas etme girişimi, yalan üstüne yalan ekleme" şeklinde nitelendirdi.

Naryshkin, "Son iddialar, Afganistan'daki olaylarda ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere müttefiklerinin utanç verici durumundan halkın dikkatini uzaklaştırma girişiminin bir parçası" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) , salı günü eski Rus ajanı Alexander Litvinenko'nun 2006'da Londra'daki ölümünün arkasında Rusya'nın olduğuna karar verdi.

Müfettişler, Litvinenko'nun bir toplantıda çayına karıştığına inandıkları nadir bir radyoaktif izotop olan Polonium-210 ile zehirlendiğini açıkladı.

İngiliz polisi, 2016 yılında Salisbury'de başka bir eski istihbarat subayı olan Skripal'i zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla üçüncü bir Rus uyrukluyu suçladıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da iddiaların Moskova'ya baskı yapmak ve ikili ilişkileri karmaşık hale getirmek için tasarlandığını savunarak, "Bu konuyu ele alalı uzun zaman oldu ve neden şimdi yeniden ortaya çıktığını bilmiyorum" dedi.

İki ajan İngiltere’ye sığınmıştı

Litvinenko eski bir güvenlik ajanı olarak 2000 yılında İngiltere'ye sığınmıştı.

Skripal ve kızı Yulia ise İngiltere'nin güneyindeki kasabada bir park bankında fenalaşmış tedavi altına alınmıştı.

Evlerini araştırmak için gönderilen bir polis memuru daha sonra hastaneye kaldırılmış ve başka bir kadın, ölümcül zehrin bulunduğu söylenen atılmış bir parfüm şişesini sıktıktan sonra ölmüştü.

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