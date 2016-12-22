Moskova metrosunda patlama

Patlamaya neden olan gazın, tamirat sırasında kaynak işçilerinin kullandığı tüpten sızdığı bildirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki metro istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamaya neden olan gazın, Kolomenskaya metro istasyonu yakınlarındaki alt geçitte devam eden tamirat sırasında kaynak işçilerinin kullandığı tüpten sızdığı bildirildi.

Patlama sonrasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken Moskova metrosunun kısmen kapatıldığı belirtildi. Patlamadan kaynaklanan alevler cadde üzerinden de görüldü. Yaralılardan ikisinin metro çalışanı olduğu bildirildi.