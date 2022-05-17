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Moskova: NATO, Rusya nefretinden dolayı Kiev rejimini destekleyerek Ukrayna halkını kurban etti

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Moskova: NATO, Rusya nefretinden dolayı Kiev rejimini destekleyerek Ukrayna halkını kurban etti
Moskova: NATO, Rusya nefretinden dolayı Kiev rejimini destekleyerek Ukrayna halkını kurban etti

Ukrayna'daki özel askeri harekatın modern silah ve askeri teçhizatların geliştirilmesinde yeni yaklaşımların önemini doğruladığını söyleyen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksey Pavlov, NATO'nun Rusya nefretiyle hareket ederek Ukrayna halkını kurban ettiğini belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Pavlov, Rusya'nın ve BDT ülkelerinin batı sınırlarındaki askeri kapasitelerin artırılmaya devam ettiğine dikkat çekerek bunun hem Rusya hem de Avrasya coğrafyasındaki tüm ülkeler için doğrudan tehdit olduğunu vurguladı.

Batı'nın Ukrayna'yı müreffeh bir sanayi ve tarım ülkesinden, Rusça konuşan nüfusa yönelik soykırımın tırmandığı, bilgi alanının sınırlandırıldığı ve ifade özgürlüğünün dışlandığı, aldatılmış insanların yer aldığı bir 'neo-Nazi poligonuna' dönüştürdüğünü kaydeden Pavlov, NATO'nun Rusya'ya duyduğu nefretten dolayı Kiev rejimini destekleyerek Ukrayna halkını kurban ettiğinin altını çizdi.

Bu bağlamda Pavlov, Ukrayna'daki özel askeri harekatın modern silah ve askeri teçhizatların geliştirilmesinde yeni yaklaşımların önemini doğruladığını vurguladı.

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