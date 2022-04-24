Moskova, “Şeytan II” için tarih verdi

24 Şubat’ta ani bir kararla Ukrayna’yı işgale başlayan ve aylardır devam eden savaşın fitilini ateşleyen Rusya endişe yaratmaya devam ediyor… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta deneme atışının yapıldığı Rusça Sarmat, İngilizce ise Satan II (Şeytan II) füzeleri ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Putin geçen hafta içinde Rusya’nın bu füzeler ile büyük bir atılım içine girdiğini söylemişti..

Dünyanın en uzun menzile sahip kıtalararası balistik füzesi olduğu tahmin edilen ve nükleer kapasiteye sahip olan füzeler ile ilgili konuşan Rus yetkililer, Satan II’nin sonbahara kadar kullanıma hazır hale geleceğini söyledi.

Roscosmos isimli Rus uzay ajansının başkanı Dmitri Rogozin, Sarmat’ın ABD’yi vuracak kadar konuma sonbahara doğru geleceğini söyledi. 10 ya da daha fazla nükleer savaş başlığı kapasiteye sahip olan füzelerin ABD ya da Avrupa’da istediği hedefi vurabileceği duyuruldu.

İngiliz Daily Mail, paylaştığı haritada ABD’nin Avrupa’daki askeri üslerinin de Rusya’nın hedefinde olduğunu ima etti

Rus devlet televizyonuna konuşan Rogozin, füzelerin Moskova’nın 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesinde konuşlandırılacağını söyledi. Rogozin, “Bu süper silahın tanıtılması tarihi bir an ve Rusya’nın çocukları ve torunlarının gelecek 30-40 yıl boyunca güvenliğini sağlayacaktır” dedi.

Öte yandan İngiliz Daily Mail gazetesi, paylaştığı bir görsel ile ABD’nin Avrupa’daki askeri üslerini harita üzerinden gösterdi. İngiliz medyası, Rusya’nın bu füze ile Avrupa’daki ABD askeri üslerini vurabileceğini ima ederek, Türkiye’deki İncirlik üssünün de potansiyel olarak hedefte olduğunu öne sürdü.

İLKİ 1970’LERDEN BERİ KULLANILIYOR

Putin daha önce silahı ‘yenilmez' olarak tanımlamıştı. Orijinal Sovyet dönemi Şeytan füzesi 1970'lerden beri hizmetteyken, ‘Şeytan II'nin 2000'lerin başından beri geliştirildiği söyleniyor.

Moskova'nın stratejik füze kuvvetlerinin başkanı Albay General Sergey Karakayev, hipersonik silahlar geliştirmeye devam etme sözü verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte geçen haftaki balistik füze denemesi ile ilgili olarak “Bu tür testler rutin ve sürpriz değildir” ifadelerini kullanarak, söz konusu füze testinin ABD veya müttefikleri için bir tehdit olarak görmediğini açıkladı.

Kirby, ABD Savunma Bakanlığının, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yasa dışı ve sebepsiz saldırganlığına odaklanmaya devam ettiğini aktardı.