  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Moskova, “Şeytan II” için tarih verdi

» »
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova yönetiminin hafta içinde endişe yaratan "Şeytan II" füzesinin deneme fırlatışı sonrasında gözler Rus lider Vladimir Putin'deydi...
Moskova, “Şeytan II” için tarih verdi

24 Şubat’ta ani bir kararla Ukrayna’yı işgale başlayan ve aylardır devam eden savaşın fitilini ateşleyen Rusya endişe yaratmaya devam ediyor… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta deneme atışının yapıldığı Rusça Sarmat, İngilizce ise Satan II (Şeytan II) füzeleri ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Putin geçen hafta içinde Rusya’nın bu füzeler ile büyük bir atılım içine girdiğini söylemişti..

Dünyanın en uzun menzile sahip kıtalararası balistik füzesi olduğu tahmin edilen ve nükleer kapasiteye sahip olan füzeler ile ilgili konuşan Rus yetkililer, Satan II’nin sonbahara kadar kullanıma hazır hale geleceğini söyledi.

Roscosmos isimli Rus uzay ajansının başkanı Dmitri Rogozin, Sarmat’ın ABD’yi vuracak kadar konuma sonbahara doğru geleceğini söyledi. 10 ya da daha fazla nükleer savaş başlığı kapasiteye sahip olan füzelerin ABD ya da Avrupa’da istediği hedefi vurabileceği duyuruldu.

İngiliz Daily Mail, paylaştığı haritada ABD’nin Avrupa’daki askeri üslerinin de Rusya’nın hedefinde olduğunu ima etti

 

Rus devlet televizyonuna konuşan Rogozin, füzelerin Moskova’nın 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesinde konuşlandırılacağını söyledi. Rogozin, “Bu süper silahın tanıtılması tarihi bir an ve Rusya’nın çocukları ve torunlarının gelecek 30-40 yıl boyunca güvenliğini sağlayacaktır” dedi.

Öte yandan İngiliz Daily Mail gazetesi, paylaştığı bir görsel ile ABD’nin Avrupa’daki askeri üslerini harita üzerinden gösterdi. İngiliz medyası, Rusya’nın bu füze ile Avrupa’daki ABD askeri üslerini vurabileceğini ima ederek, Türkiye’deki İncirlik üssünün de potansiyel olarak hedefte olduğunu öne sürdü.

İLKİ 1970’LERDEN BERİ KULLANILIYOR

Putin daha önce silahı ‘yenilmez' olarak tanımlamıştı. Orijinal Sovyet dönemi Şeytan füzesi 1970'lerden beri hizmetteyken, ‘Şeytan II'nin 2000'lerin başından beri geliştirildiği söyleniyor.

Moskova'nın stratejik füze kuvvetlerinin başkanı Albay General Sergey Karakayev, hipersonik silahlar geliştirmeye devam etme sözü verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte geçen haftaki balistik füze denemesi ile ilgili olarak “Bu tür testler rutin ve sürpriz değildir” ifadelerini kullanarak, söz konusu füze testinin ABD veya müttefikleri için bir tehdit olarak görmediğini açıkladı.

Kirby, ABD Savunma Bakanlığının, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yasa dışı ve sebepsiz saldırganlığına odaklanmaya devam ettiğini aktardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı23 Nisan 2022 Cumartesi 15:13
  • “Mariupol’deki yıkım, bu yüzyılın en büyük insani felaketi”23 Nisan 2022 Cumartesi 11:19
  • Bir Rus oligark daha, ailesiyle beraber ölü bulundu22 Nisan 2022 Cuma 19:45
  • Kuzey ve Güney Kore liderleri,ilişkilerinin geliştirilmesini istiyor22 Nisan 2022 Cuma 12:18
  • Japonya havaalanlarındaki 'istilacı kaplumbağalara' savaş açtı22 Nisan 2022 Cuma 10:29
  • Lavrov’un fotoğrafı gündem oldu: Bir yanda sevgilisi bir yanda eskort21 Nisan 2022 Perşembe 22:49
  • Afganistan’da Şii camisinde patlama: Ölü ve yaralılar var21 Nisan 2022 Perşembe 21:06
  • Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, füze saldırısında can verdi21 Nisan 2022 Perşembe 20:44
  • Rusya Google’a ceza kesti21 Nisan 2022 Perşembe 19:33
  • Putin, Rusya’nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi20 Nisan 2022 Çarşamba 22:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti