Moskova: Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurursa 'uygun ve elle tutulur bir karşılığı olur'

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarını Washington'ın sağladığı uzun menzilli füzelerle vurmasına yeşil ışık yaktı. Rusya ABD'nin kararının "uygun ve elle tutulur bir karşılığı beraberinde getireceğini" açıkladı.

Beyaz Saray ya da Pentagon tarafından bu konuda henüz resmi bir duyuru yapılmadı ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "füzeler konuşacak" mesajıyla bu gelişmeyi doğruladı.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada "bu tür şeyler kamuoyuna duyurulmaz, füzelerin kendisi konuşur" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden G20 zirvesi için bulunduğu Brezilya'da, "ABD, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü şekilde destekliyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller da "bir politika değişiminin doğrulanmayacağı" yanıtını verdikten sonra Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini sahaya sürmesine güçlü bir yanıt vereceklerini söylediklerini hatırlattı.