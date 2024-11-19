Moskova: Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurursa 'uygun ve elle tutulur bir karşılığı olur'

Beyaz Saray ya da Pentagon tarafından bu konuda henüz resmi bir duyuru yapılmadı ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "füzeler konuşacak" mesajıyla bu gelişmeyi doğruladı.
Zelenskiy, yaptığı açıklamada "bu tür şeyler kamuoyuna duyurulmaz, füzelerin kendisi konuşur" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden G20 zirvesi için bulunduğu Brezilya'da, "ABD, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü şekilde destekliyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller da "bir politika değişiminin doğrulanmayacağı" yanıtını verdikten sonra Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini sahaya sürmesine güçlü bir yanıt vereceklerini söylediklerini hatırlattı.
Kiev, ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) adıyla bilinen füzelere kısıtlamaların kaldırılmasını ve ülkenin sınır ötesi hedefleri de vurabilmesini uzun süredir istiyordu.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi ve "Eğer böyle bir karar alındıysa, bu, ABD'nin bu çatışmaya müdahil olması açısından yeni bir durum anlamına gelir” dedi.
Peskov bu gelişmeyle "Washington'ın ateşe benzin döktüğünü" de savundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kararının "uygun ve elle tutulur" bir karşılığı beraberinde getireceğini" açıkladı.
Yazılı açıklamada, Rus topraklarına böyle bir saldırının "ABD ve uydularının Rusya'ya karşı çatışmalara doğrudan müdahalesi anlamına geleceği" vurgulandı.
Rusya lideri Vladimir Putin daha önce Batılı ülkeleri böyle bir hamleye karşı uyarmış ve NATO'nun Ukrayna savaşına "doğrudan katılımı" anlamına geleceğini söylemişti.
Putin, son gelişmeyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Rusya nükleer doktrinini güncelledi
Kremlin Salı günü, güncellenmiş nükleer doktrinini onayladı. Buna göre, nükleer olmayan bir devletten gelen herhangi bir saldırı, nükleer bir güç tarafından desteklenirse, Rusya'ya karşı ortak bir saldırı olarak kabul edilecek.
Doktrin, Rusya'nın egemenliğine yönelik kritik bir tehdit durumunda, sadece konvansiyonel silahlarla, Belarus'a yönelik bir saldırıyla ya da askeri uçakların, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ya da diğer hava araçlarının Rusya sınırlarını geçerek kitlesel bir şekilde fırlatılmasıyla bile nükleer silah kullanabileceğini söylüyor.
Rus Parlamentosu'nun üst düzey isimlerinden Vladimir Dzharabov, Washington'ın Ukrayna'ya Rusya'nın iç bölgelerini vurma izni vermesinin "Üçüncü Dünya Savaşına yol açabileceğini" söyledi.
Rus Parlamentosu'nun Üst Kanadı'nın Federasyon Konseyi üyesi Andrei Klishas da "Batı, çatışmayı öyle bir seviyeye tırmandırmayı seçti ki Ukrayna devleti sabaha harabe olabilir" diye konuştu.
Trump cephesinden ilk mesajlar
ABD Başkanı seçilen Donald Trump cephesindense açıklamalar geliyor.
Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., ülkenin trilyon dolarlık askeri endüstrisini işaret ederek, "Babama, barışı sağlama ve hayatları kurtarma şansı bırakmadan Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyor gibi görünüyorlar" mesajı verdi.
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de Biden'ı kınadı ve "Amerikan halkı, 5 Kasım'da, tam da bu tür kararlara karşı oy verdi. Yabancı ülke savaşlarını finanse etmek istemiyor" paylaşımını X'ten yaptı.
Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla uzun menzilli füze kararını iptal edip etmeyeceği net değil.
Trump, uzun süredir ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı mali ve askeri yardımın boyutlarını eleştiriyor ve bunu nasıl yapacağını açıklamadan, savaşa çabucak son vereceğini belirtiyor.
Trump henüz gelişmeyle ilgili konuşmadı.
Ancak en yakın dış politika danışmanlarından Richard Grenell, "İktidardan ayrılmadan önce savaşı tırmandırıyorlar" diyerek Biden yönetimini eleştirdi.
Kursk bölgesine yönelik
Washington'ın ATACMS kararının, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik olduğu belirtiliyor.
Ukrayna güçleri Ağustos ayında bu bölgeye sürpriz bir saldırı düzenlemişti.
Biden yönetiminin bu kararla, Ukrayna'nın şu anda elinde tuttuğu küçük Rus toprağını müzakerelerde pazarlık kozu olarak elinde tutmasını hedeflediği yorumları yapılıyor.
Kiev merkezli Ukrayna Güvenlik ve İşbirliği Merkezi'nin başkanı Serhiy Kuzan, BBC'ye yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın kararının ülke için "çok önemli olduğunu" söyledi.
Kuzan "Savaşın gidişatını değiştirebilecek bir şey değil ama güçleri daha da eşitleyeceğini düşünüyorum" dedi.
New York Times ve Washington Post gazetelerine konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın ATACMS kullanımına izin verilmesi kararının, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'da Rus saflarında savaştırılmasına tepki olarak alındığını belirtti.
Kuzan, kararın Rus ve Kore güçlerinin Ukrayna ordusunu Kursk bölgesinden sökmek için başlatması beklenen büyük saldırıya karşı koymak adına tam zamanında alındığını vurguladı.
Ukrayna, daha önce Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askeri olduğunu tahmin ettiklerini açıklamıştı.
İngiltere ve Fransa'nın da izin vermesi bekleniyor
Biden'ın kararı sonrası, İngiltere ve Fransa'nın da Storm Shadow füzelerinin kullanımına izin vermesi bekleniyor.
Almanya ise uzun menzilli füzelerinin sınır ötesinde kullanılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.
ATACMS'lerin menzili 300 kilometreyi aşabiliyor ve hızlarının yüksek olması nedeniyle engellenmeleri de zor.
Ukrayna aylardır, Donetsk'teki Rus güçlerinin, önemli bir ikmal merkezi olan Povrosk'a doğru ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.
Moskova ise Ukrayna'daki SİHA saldırılarını önemli ölçüde artırdı.
Ukrayna genelkurmayına göre Ekim ayında 2.000 SİHA saldırısı düzenlendi.
Rusya, 16 Kasım Cumartesi gecesi de Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı.
Zelenskiy'ye göre bu saldırıda 120 füze ve 90 SİHA kullanıldı en az 10 kişi öldü.
Pazar akşam saatlerinde de saldırılar devam etti.
Sumi bölgesindeki yetkililer, bir füzenin sivil bir binayı vurması sonucu aralarında iki çocuğun da bulunduğu sekiz kişinin öldüğünü duyurdu.
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