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Moskova, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki saldırısına 'sert yanıt' vereceğini söyledi

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın batısında yer alan Kursk bölgesinde sınır ötesi bir operasyon yürüttüğünü ilk kez doğruladı.
Moskova, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki saldırısına 'sert yanıt' vereceğini söyledi

Ukraynalı askerlerin Salı günü sürpriz bir şekilde Rusya'nın sınırlarının içine girerek gerçekleştirdiği saldırısı altı gündür sürüyor ve ordunun Rusya'nın 10 kilometre derininde ilerlediği düşünülüyor.

Çatışmaların Cumartesi gecesi devam ettiği ve bir füzenin Kursk bölgesinde çok katlı bin binaya düştüğü aktarılırken Kursk Valisi Aleksei Smirnov, Ukrayna'nın "hain" saldırısında 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

Cumartesi gecesi video üzerinden yaptığı açıklamada Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşı "saldırganın topraklarına" doğru ittiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Kiev rejimi, tek amacı Rusya'nın barışçıl halkını korkutmak olan terörist faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Zakharova, Ukrayna'nın son saldırıların "askeri açıdan hiçbir anlam ifade etmediğini gayet iyi bildiğini" söyledi ve son 24 saat içinde, Kursk'a yönelik "büyük" bir gece saldırısı dahil çok sayıda saldırıdan söz etti.

76 binden fazla kişi tahliye edildi

Rusya şu ana kadar Ukrayna'nın ilerleyişini durdurmakta zorlandı. 76 binden fazla kişi Kursk bölgesinden tahliye edildi ve sınırdaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele rejimi uygulanıyor.

Zelenskiy açıklamasında Ukrayna'nın "savaşçılarına" teşekkür etti ve Rusya'daki operasyon hakkında ülkenin en üst düzey askeri komutanı Oleksandr Syrskyi ile görüştüğünü söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Ukrayna gerçekten de adaleti sağlayabileceğini ve saldırgan üzerinde gerekli baskıyı uygulayabileceğini kanıtlıyor" diye ekledi.

Ukrayna Şubat 2022’de başlayan Rus işgalinden bu yana ilk defa Rusya'nın bu kadar içerisine girebildi.

Diğer taraftan Rusya'nın dün gece başkent Kiev dahil Ukrayna'nın altı bölgesine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediği bildiriliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada Ukraynalı askerlerin püskürtülmesi için mücadelenin sürdüğünü açıklamış, 24 saat içinde 280 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini söylemişti. Bu sayı teyit edilemedi.

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