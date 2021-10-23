Moskova’da 11 gün kapanmaya gidilecek

Moskova’da hızlı artan Covid-19 ölümleri nedeniyle 11 gün kapanmaya gidilecek

Rusya’nın başkenti Moskova’da Covid-19 salgını nedeniyle 28 Ekim-7 Kasım’da kısmi kapanmaya gidileceği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, internet sayfası üzerinden, şehirdeki Covid-19 durumu ve virüse karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte, salgın durumunun kötüleştiğini belirten Sobyanin, 28 Ekim-7 Kasım’da tatil ilan ettiklerini duyurdu.

Sobyanin’nin açıklaması Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, salgın yüzünden 30 Ekim-7 Kasım’da çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan etmesinden bir gün sonra geldi.

Sobyanin, 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında şehirdeki ilaç ve gıda alanında faaliyet gösteren firmalar hariç, tüm şirketlerin kapalı olacağı ancak vatandaşların internet üzerinden alışveriş yapabileceği bilgisini paylaştı.

Restoran ve kafelerin sadece evlere servis yapmasına izin verildiğini aktaran Sobyanin, bu tarihler arasında kamu hizmeti sağlayan devlet birimlerinin de kapalı olacağını belirtti.

Bu süreçte, çocuk bahçeleri ile okulların da tatilde olacağını ifade eden Sobyanin, “Tiyatro ve müzeler, yüzde 50 doluluk oranını geçmemesi, barkod (QR kod) sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla ziyaret edilebilecek. Kültür, spor, eğlence ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi yasaklanıyor.” ifadelerini kullandı.

8 Kasım itibarıyla ise tiyatro ve müzelerin yüzde 70 doluluk oranını geçmemesi, barkod sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla çalışabileceğini, kültür, spor ve eğlence etkinliklerinin de barkod sistemiyle düzenlenebileceğini bildiren Sobyanin, sağlık alanında faaliyet gösteren firmaların çalışacağını aktardı.

Sokağa çıkma yasağının olmadığı Moskova’da maske takma zorunluluğu devam ediyor.