  • BIST 1.455,420
  • Altın 545,69
  • Dolar 9.565
  • Euro 11.12
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Moskova’da 11 gün kapanmaya gidilecek

» »
Moskova’da hızlı artan Covid-19 ölümleri nedeniyle 11 gün kapanmaya gidilecek
Moskova’da 11 gün kapanmaya gidilecek

Moskova’da hızlı artan Covid-19 ölümleri nedeniyle 11 gün kapanmaya gidilecek

Rusya’nın başkenti Moskova’da Covid-19 salgını nedeniyle 28 Ekim-7 Kasım’da kısmi kapanmaya gidileceği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, internet sayfası üzerinden, şehirdeki Covid-19 durumu ve virüse karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte, salgın durumunun kötüleştiğini belirten Sobyanin, 28 Ekim-7 Kasım’da tatil ilan ettiklerini duyurdu.

Sobyanin’nin açıklaması Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, salgın yüzünden 30 Ekim-7 Kasım’da çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan etmesinden bir gün sonra geldi.

Sobyanin, 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında şehirdeki ilaç ve gıda alanında faaliyet gösteren firmalar hariç, tüm şirketlerin kapalı olacağı ancak vatandaşların internet üzerinden alışveriş yapabileceği bilgisini paylaştı.

Restoran ve kafelerin sadece evlere servis yapmasına izin verildiğini aktaran Sobyanin, bu tarihler arasında kamu hizmeti sağlayan devlet birimlerinin de kapalı olacağını belirtti.

Bu süreçte, çocuk bahçeleri ile okulların da tatilde olacağını ifade eden Sobyanin, “Tiyatro ve müzeler, yüzde 50 doluluk oranını geçmemesi, barkod (QR kod) sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla ziyaret edilebilecek. Kültür, spor, eğlence ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi yasaklanıyor.” ifadelerini kullandı.

8 Kasım itibarıyla ise tiyatro ve müzelerin yüzde 70 doluluk oranını geçmemesi, barkod sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla çalışabileceğini, kültür, spor ve eğlence etkinliklerinin de barkod sistemiyle düzenlenebileceğini bildiren Sobyanin, sağlık alanında faaliyet gösteren firmaların çalışacağını aktardı.

Sokağa çıkma yasağının olmadığı Moskova’da maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’dan Kırım’da gövde gösterisi21 Ekim 2021 Perşembe 11:37
  • Çin bandıralı 4 gemi Japonya kara sularına girdi21 Ekim 2021 Perşembe 10:02
  • Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 9 ayda yüzde 19,6 arttı20 Ekim 2021 Çarşamba 10:29
  • Myanmar’da yüzlerce mahkum serbest bırakıldı19 Ekim 2021 Salı 13:36
  • Kuzey Kore'den balistik füze denemesi19 Ekim 2021 Salı 09:49
  • Rusya’dan ipleri geren NATO hamlesi18 Ekim 2021 Pazartesi 20:02
  • Rusya’da 6. sınıf öğrencisi okulu silahla bastı18 Ekim 2021 Pazartesi 17:01
  • Rusya’da ölüm rekorundan sonra şimdi de vaka rekoru kırıldı18 Ekim 2021 Pazartesi 16:14
  • Afganistan'da camiye intihar saldırısı17 Ekim 2021 Pazar 09:58
  • Japonya'da koronavirüs eğitimi olumsuz etkiledi16 Ekim 2021 Cumartesi 18:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti