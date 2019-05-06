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Moskova’da 41 kişiye mezar olan uçağın yolcusu: Uçağa yıldırım çarptı

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Moskova- Murmansk seferini yaptığı sırada Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken yanan ve 41 kişiye mezar olan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının hayatta kalan yolcusu Dmitriy Hlebuşkin, uçağa yıldırım çarptığını söyledi.
Moskova’da 41 kişiye mezar olan uçağın yolcusu: Uçağa yıldırım çarptı

Gazetecilere konuşan Aeroflot Havayolları’na ait Sukhoi Superjet 100 yolcusu Dmitriy Hlebuşkin, uçağa yıldırım çarpıp çapmadığı yönündeki soruya “Evet. En azından ben beyaz bir ışığın parladığını gördüm” dedi.

Hlebuşkin “Yangın uçağın yere ikinci kez çarpmasından, inişinden sonra başladı” ifadesini de kullandı.

Olayın görgü tanıklarından bir kadın da 360 televizyonuna yaptığı açıklamada, beklediği F terminalinde panik yaşanmadığını, itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine gelip yangını söndürmeye başlandığını ifade etti.

 

Bir başka kadın da birçok kişinin olanları dahi görmediğini, seferlerin iptal edilmeyip yalnızca koridorların değiştirildiğini, havalimanının hızla tahliye edildiğini kaydetti.

SU1492 Moskova-Murmansk seferini yapan 78 yolculu uçak dün acil iniş yaptıktan sonra alev aldı ve facia sonucunda 41 kişi hayatını kaybetti.

FlightRadar'a göre, 18:00’da havalanan uçak 10 dakika sonra 3216 metre irtifaya yükseldi ve daha sonra inişe geçti. Uçak Şeremetyevo Havalimanı’ndaki piste yaklaşık 18:30’da temas etti.

Kamera görüntülerine ve görgü tanıklarının açıklamasına göre ise uçak piste çok sert çarptı, iki kez yere vurdu ve daha sonra yandı.

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