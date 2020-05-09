Moskova'da Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 75. yılı kutlanıyor

Bugün Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı kazandığı zaferin 75. yıldönümü kutlanıyor. Rusya'nın çok görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlandığı Zafer'in 75. yılı, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle sınırlı etkinliklerle kutlanıyor.

Tören, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nın dış duvarındaki Ebedi Ateş Anıtı'na çiçek koymasıyla başladı.

Rus lider daha sonra geleneksel Zafer Bayramı konuşmasını yaptı. Putin, şunları kaydetti:

"Bu bizim için en önemli ve en değerli bayram. Tüm gazilerin ve Rusya halkının bayramını kutluyorum. Zafer'in manevi değeri asla değişmeyecek, bu bizim gururumuz. Omuz omuza duran farklı milletlerden insanlardan oluşan Sovyet halkının büyük, fedakar başarılarının ebedi olarak tanınmasına çok büyük önem veriyoruz. Büyük Anavatan Savaşı gazilerinin görkemli başarıları hiçbir şeyle ölçülemez ve paha biçilemez."