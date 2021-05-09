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Moskova'da Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 76. yılı kutlanıyor (Video)

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İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısındaki zaferinin 76. yıldönümü kutlamaları nedeniyle Moskova’da her yıl olduğu gibi bu yıl da askeri geçit töreni düzenleniyor.
Moskova'da Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 76. yılı kutlanıyor (Video)

Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 76. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Moskova'da askeri geçit töreni düzenleniyor.

Rusya'da hemen hemen her aileden bir büyüğün hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin yıldönümü olan Zafer Günü’nde yapılan askeri geçit töreni geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmiş ve 24 Haziran’da yapılmıştı, 9 Mayıs’ta ise başkentte kısıtlı kutlamalar düzenlenmişti. Kızıl Meydan’da törene katılacak olan konuklar, pandemi dolayısıyla sosyal mesafe gözetilerek yerleştirildi.

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