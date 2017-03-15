Moskova'da terör saldırısı önlendi

stanbul'dan giden Tacikistan uyruklu IŞİD'li bir teröristin Rusya'nın başkenti Moskova'da 8 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığı terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından önlendiği belirtildi.

İzvestiya gazetesine konuşan güvenlik güçlerinden bir kaynak, Rus özel kuvvetlerinin 8 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilmesi planlanan bir saldırıyı önlediğini söyledi.

Kaynak, Tacikistan uyruklu 23 yaşındaki teröristin IŞİD mensubu olduğunu, mart ayı başlarında Moskova'da bir havalimanında yakalandığını ve İstanbul'dan geldiğini kaydetti.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE SALDIRI DÜZENLEYECEKTİ

Açıklamaya göre, soruşturmalar sırasında terörist, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları sırasında ihtihar saldırısı gerçekleştirmeyi planladığını kabul etti.

Teröristin ayrıca daha önce Suriye'de IŞİD saflarında savaştığı öğrenildi.

Kimlik tespiti tamamlanan terörist, Tacikistan'daki güvenlik güçlerine sevk edildi.