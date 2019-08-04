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Moskova'da yüzlerce göstericiye gözaltı

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Rusya'da adil seçim talebiyle Moskova'da bir kez daha eylem yapan göstericilerden yüzlercesi gözaltına alındı. Öte yandan muhalif lider Navalni'nin yolsuzluk karşıtı vakfına yönelik soruşturma başlatıldı.
Moskova'da yüzlerce göstericiye gözaltı

Rusya'nın başkenti Moskova'da muhaliflerin adil seçim talebiyle düzenlediği eylemde polis, aralarında gazetecilerin de olduğu yaklaşık 600 kişiyi gözaltına aldı. Bağımsız gözlem grubu OVD-info, resmi makamlarca izin verilmeyen gösteri sırasında altı kişinin de yaralandığını duyurdu.

Moskova sokaklarındaki göstericiler, bağımsız ve muhalif adayların bir ay sonra yapılacak belediye meclisi seçimlerine katılmasına izin verilmemesini protesto ediyor. Sandıkta yarışmasına engel olunan isimler arasında yer alan Lyubov Sobol'un da eylem sırasında gözaltına alındığı belirtiliyor.

Moskova Belediyesi'nin bütçesini yönetme görevini de üstlenen belediye meclisi 45 üyeden oluşuyor. Kremlin yanlısı Birleşik Rusya partisinin kontrolündeki yerel meclisin üyelerinin seçildiği ve beş yılda bir yapılan seçimler bu sene 8 Eylül'de düzenleniyor.

Moskova Belediye Başkanlığı görevini, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın bir isim olan Sergey Sobyanin yürütüyor.

Moskova'daki seçimler nedeniyle geçtiğimiz hafta da bir gösteri düzenlenmiş, bu organizasyonda yaklaşık bin 400 kişi sokağa dökülmüştü. Rusya'da muhalefin kilit isimleri arasında yer alan Aleksey Navalni, bu gösteride Moskovalılara eylem çağrısında bulunduğu gerekçesiyle 30 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni'nin doktoru ise, tutulduğu nezarette rahatsızlanan muhalif siyasetçinin zehirli bir maddeye maruz kalmış olabileceğini açıklamıştı.

Yolsuzluk karşıtı vakıfa soruşturma

Öte yandan muhalif lider Navalni tarafından başlatılan yolsuzluk karşıtı kampanyaya yönelik kara para aklama soruşturması başlatıldı. Şaibeli zenginliğe sahip Rus yetkilileri işfa etmek için kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı çalışanlarının bu sorşturma kapsamında soruşturulacağı açıklandı. Vakıf çalışanları, üçüncü şahıslardan yüksek miktarda para almakla suçlandığı belirtilirken, bazı kaynaklar bu miktarın, 15,3 milyon doları bulduğunu iddia ediyor.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfı hazırladığı videolarla çok sayıda Rus yetkilinin servetini gözler önüne sermişti. Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev hakkında hazırlanan videonun YouTube'da 31 milyondan fazla izlendiği belirtiliyor. Vakıf, finansmanı ile ilgili olarak, internet sitesi üzerinden destekçilerinin yaptığı bağışlarla faaliyetlerini yürütebildiğini ifade ediyor. 

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