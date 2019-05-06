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Moskova’daki uçağın yolcusu 41 kişinin öldüğü yangının başladığı dehşet anlarını görüntüledi (Video)

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Moskova-Murmansk seferini yapmak için havalandıktan sonra acil iniş yapan ve alev alarak 41 kişiye mezar olan Rus Aeroflot Havayolları’na ait uçağın bir yolcusu, facia anlarını görüntüledi. Görüntüler internete yansıdı.
Moskova’daki uçağın yolcusu 41 kişinin öldüğü yangının başladığı dehşet anlarını görüntüledi (Video)

 

Moskova’dan Murmansk’a gitmek üzere havalandıktan sonra Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken 73 yolcusundan 41’i ölen Sukhoi Superjet 100 uçağının bir yolcusunun, uçağın alev aldığı anları görüntülediği ortaya çıktı.

Görüntülerde uçağın kanatlarından birinin yandığı görüldü.

 

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