Moskova’daki uçağın yolcusu 41 kişinin öldüğü yangının başladığı dehşet anlarını görüntüledi (Video)

Moskova’dan Murmansk’a gitmek üzere havalandıktan sonra Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken 73 yolcusundan 41’i ölen Sukhoi Superjet 100 uçağının bir yolcusunun, uçağın alev aldığı anları görüntülediği ortaya çıktı.
Görüntülerde uçağın kanatlarından birinin yandığı görüldü.
Moskova’daki uçağın yolcusu yangının başladığı anları görüntüledihttps://t.co/TVXAx3MfUJ pic.twitter.com/cec6yJRr8e— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 6 Mayıs 2019
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.