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Moskova’dan kalkan yolcu uçağı acil iniş yaptı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan 81 yolcu ve 5 mürettebatı ile havalanan Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) tipi yolcu uçağı havada arıza yaptı.
Moskova’dan kalkan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan 81 yolcu ve 5 mürettebatı ile havalanan Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) tipi yolcu uçağı havada arıza yaptı.

Arıza nedeniyle uyarılan pilotlar kuleyle iletişime geçerken, uçağın havaalanına dönmesi kararı alındı. Havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra yolcu uçağı inişe geçti. Uçağın havaalanına dönüşü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirken, yolcular ve mürettebat uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Uçağın inişinden sonra yapılan ilk incelemelerde, uçağın kontrol sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle sensorun uyarı verdiği ve uçakta teknik incelemeler yapılacağı öğrenildi. Yolcuların ise başka bir uçakla tekrar Belgorod’a gönderileceği açıklandı.

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