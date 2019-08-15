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Moskova'dan kalkışta martı sürüsüne çarpan uçaktan 'mucize iniş'

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Moskova-Simferopol seferini yapan Ural Havayolları uçağı, bir martı sürüsünün arasına girerek, mısır tarlasına acil iniş yaptı.
Moskova'dan kalkışta martı sürüsüne çarpan uçaktan 'mucize iniş'

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesi ise, Demir Yusufov isimli pilotu "kahraman" olarak nitelendirdi ve onun 233 kişinin hayatını kurtardığını yazdı.

Rusya Devlet Televizyonu da olayı, uçağın acil iniş yaptığı bölgeye atıfla "Ramensk'teki mucize" başlığı ile izleyicilerine duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi sözcüsü Dmitry Peskov, "kahraman" pilotların ödüllendirileceğini kaydetti.

Kremlin sözcüsü, "Birbirimizi kutlayalım ve yaralılara acil şifa diliyoruz. İnsanların hayatını kurtaran kahraman pilotları tebrik ediyoruz" dedi.

Airbus A321 tipi uçakta 226 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kazada 23 yolcunun yaralandığını duyurdu.

Interfax haber ajansına göre, yaralılardan birinin durumu ağır.

Ural Havayolları uçağı, bir martı sürüsünün arasına girerek, mısır tarlasına acil iniş yaptı.

Moskova Zuhovski Havalimanı'ndan kalkan uçağın pistten ayrıldıktan hemen sonra "büyük bir martı sürüsünün arasına girmesiyle iki motorunun da durduğu" belirtildi.

Ural Havayolları'nın açıklamasında acil iniş sırasında uçağın alev almadığı belirtilerek uçuş ekibi övüldü.

Rus sivil havacılık yetkilileri, uçağın kara kutularının incelemeye alınacağını açıkladı.

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