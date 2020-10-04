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Moskovalı kadınların en çok evlenmeyi arzuladığı yabancı damat adayları Türkler oldu

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Moskova Nüfus İdaresi’nin verilerine göre başkent sakinlerinin bu yıl yabancılarla kıydığı nikahların sayısında eskiye göre artış gözlendi.
Moskovalı kadınların en çok evlenmeyi arzuladığı yabancı damat adayları Türkler oldu

Moskova Nüfus İdaresi’nin verilerine göre başkent sakinlerinin bu yıl yabancılarla kıydığı nikahların sayısında eskiye göre artış gözlendi.

Moskova Nüfus İdaresi basın dairesinden Moskovskiy Komsomolets gazetesine yapılan açıklamaya göre Moskovalıların bu yıl yabancılarla yaptığı evliliklerin sayısında artış gözlendi. Açıklanan verilere göre geçen yıl Moskovalıların yabancılarla yaptığı evlilikler, tüm evliliklerin yüzde 10’unu oluştururken bu yılın başından beri bu oran yüzde 15’e ulaştı.

Açıklamaya göre bu yıl farklı vatandaşlığı olup ilişkilerini resmileştirmeye karar veren çiftlerin sayısı 6 bini aştı. Bununla birlikte yabancıların arasındaki damatlar, gelinlerden daha fazla.

‘Denizaşırı prenslerin’ yaklaşık 100 farklı ülkeden, yabancı gelinlerin ise 60 ülkeden oluğu belirtilen açıklamada, Moskovalı kadınlarla en sık evlilik yapan Türk erkeklerinin olduğu (81 kişi), onları izleyen Nijerya (63), Vietnam (54), ABD (47), İngiltere (42), İtalya (41), İsrail (40) ve Almanya (32) vatandaşları oldu.

Moskovalı erkeklerle evlilik yapmak isteyen kadınlar ise şöyle sıralandı: Yunanistan (66), Vietnam (50), Nijerya (15), Letonya (9), Estonya (9), Almanya (8) ve Küba (8).

Moskova’da herhangi bir bölge nüfus müdürlüğünde başka bir ülkenin vatandaşı ile nikah kaydı yapılabildiğini ya da nikah törenleri için hazırlanan 31 sıradışı mekanın arasından biri seçilebildiğini de hatırlatalım.

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