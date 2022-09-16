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MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 15. yarışı Aragon Grand Prix'si, İspanya'da gerçekleştirilecek.
MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

MotoGP'de sezonun 15. yarışı Aragon Grand Prix'si, İspanya'da gerçekleşecek.

Aragon özerk bölgesindeki 5,1 kilometrelik MotorLand Aragon Pisti'nde koşulacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 18 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te, 23 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 6, Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Sezonun ilk 14 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Fabio Quartararo (Fransa): 211 puan

Francesco Bagnaia (İtalya): 181

Aleix Espargaro (İspanya): 178

Enea Bastianini (İtalya): 138

Johann Zarco (Fransa): 125

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