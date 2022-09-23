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MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışıyla devam edecek.
MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

MotoGP, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışıyla devam ediyor.

Motegi kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte düzenlenecek MotoGP mücadelesinin sıralama turları yarın 09.05'te, 24 turluk yarış ise 25 Eylül Pazar günü 09.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo takımı) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Fabio Quartararo (Fransa): 211 puan

Francesco Bagnaia (İtalya): 201

Aleix Espargaro (İspanya): 194

Enea Bastianini (İtalya): 163

Jack Miller (Avustralya): 134

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