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MotoGP'de sezon başlıyor

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MotoGP'de sezon başlıyor
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2017 sezonu, 26 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2017 sezonu, 26 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Katar'ın Lusail şehriyle aynı adı taşıyan pistte, yarın TSİ 20.35'te sıralama turları, 26 Mart Pazar günü ise TSİ 21.00'de yarış gerçekleştirilecek.

Uzunluğu 5,4 kilometre olan Lusail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.

MotoGP'de 18 yarışa sahne olacak sezon, 12 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentinde sona erecek.

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