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MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya

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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 12. etabıyla devam edecek.
MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilecek MotoGP etabın sıralama turları, yarın 16.10'da başlayacak. Yarış ise 7 Ağustos Pazar günü 15.00'te 20 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar Enea Bastianini (Gresini), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ve Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Büyük Britanya'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

  1. Fabio Quartararo (Fransa): 172 puan
  2. Aleix Espargaro (İspanya): 151
  3. Johann Zarco (Fransa): 114
  4. Francesco Bagnaia (İtalya): 106
  5. Enea Bastianini (İtalya): 105
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