  • BIST 2.551,51
  • Altın 1021.278
  • Dolar 17.3657
  • Euro 18.2819
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

MotoGP'de sıradaki durak Hollanda

» »
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Hollanda'da düzenlenecek sezonun 11. etabıyla devam edecek.
MotoGP'de sıradaki durak Hollanda

Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın KKTC saati ile 15.10'da başlayacak. Yarış ise 26 Haziran Pazar günü 15.00'te 26 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 2, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Hollanda'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 172 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 138 puan

3. Johann Zarco (Fransa): 111 puan

4. Enea Bastianini (İtalya): 100 puan

5. Brad Binder (Güney Afrika): 82 puan

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kempo Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası İskele’de Yapıldı20 Haziran 2022 Pazartesi 18:09
  • Plaj voleybolu başlıyor20 Haziran 2022 Pazartesi 13:20
  • Emre Kaplan Türkiye Şampiyonu19 Haziran 2022 Pazar 13:01
  • ABD Başkanı Biden bisikletten düştü18 Haziran 2022 Cumartesi 18:41
  • İskeleli Emre Kaplan, Türkiye şampiyonu oldu18 Haziran 2022 Cumartesi 18:01
  • Avustralya Grand Prix'si 2035 yılına kadar F1 takviminde16 Haziran 2022 Perşembe 10:58
  • Çakırlı anısına kempo şampiyonası16 Haziran 2022 Perşembe 10:57
  • Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibi belli oldu15 Haziran 2022 Çarşamba 14:19
  • Koopspor 108-68 GAÜ15 Haziran 2022 Çarşamba 14:16
  • Buse’den başarılı performans13 Haziran 2022 Pazartesi 09:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti