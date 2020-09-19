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Motor kazası, 1 yaralı var

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Motor kazası, 1 yaralı var
Motor kazası, 1 yaralı var

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgi şöyle:

"19.09.2020 tarihinde, saat 16:15 sıralarında, Aydınköy'de Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde, Osman Özgür (E-30), yönetimindeki KP 562 plakalı  motosiklet  ile batı istikametine doğru  dikkatsizce seyrettiği sırada,  gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldigi zaman   direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına  geçmesi sonucu o esnada  karşı istikametten gelmekte olan Murat ERDEM (E-43) yönetimindeki HZ 152 plakalı aracın  sağ yan kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle   kontrolü kaybeden  HZ 152 plakalı araç sürücüsü Murat ERDEM gidiş istikametine göre yolun  solundan çıkarak yol kenarında bulunan beton su kanalına ardından da trafik levhasına çarpıp durmuştur.  Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Özgür, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir."

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