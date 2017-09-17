Motor kazası: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

KKTC bir pazara daha ölümlü kazayla uyandı.
Bugün sabah saat 06.45 saatlerinde 22 yaşındaki Ecan Mehmet Canbolat’ın yönetiminde bulunan KY 358 plakalı motosiklet ile Lekfoşa’da Abdi Çavuş Sokakta kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Tabak Hilmi Sokak kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine doğru yolun sağında bulunan binanın duvarına çarptıktan sonra yol içerisine devrildi.
Kaza sonucu Ercan Mehmet Canbolat almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
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