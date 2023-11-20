Motor sürücüsüne çarptı, güney Kıbrıs'a kaçtı!

20.11.2023 tarihinde, saat 01.10 sıralarında, Cengizköy - Yeşilyurt Anayolu üzerinde, Güzelyurt istikametine doğru seyreden JB 259 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden Muhammad Hamad NASRULLAH (E-22) yönetimindeki UH 255 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad Hamad NASRULLAH (E-22) ve motosiklette yolcu olarak bulunan Zaryap RASHİD (E-19) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmışlardır.
Yürütülen ileri soruşturmada, kaza sonrası olay yerinden ayrılan JB 259 plakalı araç sürücüsünün Kudret ŞARAFAT (E-28) olduğu ve söz konusu şahsın kazanın hemen ardından Bostancı Kara Giriş Kapısından GKRY Bölgesine geçiş yaptığı tespit edilmiştir.
Kudret ŞARAFAT’ın, cezadan kurtulmasını sağlamak amacıyla kullanımındaki aracı ile Bostancı Kara Geçiş Kapısına götürerek GKRY Bölgesine geçmesine yardımcı olduğu tespit edilen N.Ş.(E-54) ise tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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