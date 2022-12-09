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Motorda Arıza Çıkaran Araç Yandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Motorda Arıza Çıkaran Araç Yandı

09.12.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Boğazköy-Pınarbaşı Anayolu’nun 3’üncü kilometresi üzerinde, Ümit YALÇIN’ın kullanımındaki salon araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın motor bölümü, ön tamponu ve ön sağ lastiği tamamen, ön sol çamurluğu ve lastiği ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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