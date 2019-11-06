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Motorlu araçların muayene tarihleri belli oldu
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KIBRIS
06.11.2019 11:23
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2019-2020 tarihleri arasında muyaneye ibraz edilecek Motorlu araçlar ve muayene tarihlerini duyurdu.
İbraz edilecek araçlar ve muayane tarihleri şu şekilde
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