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Motorlu Taşıt Araçları Yaş Sınırlandırılması (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazetede Yayımlandı

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Motorlu Taşıt Araçları Yaş Sınırlandırılması (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazetede Yayımlandı
Motorlu Taşıt Araçları Yaş Sınırlandırılması (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazetede Yayımlandı

Belediyeler tarafından engelli kişilerin taşınmasında kullanılacak 12 yaşından küçük araçların ithaline geçici olarak izin verilmesini düzenleyen “Motorlu Taşıt Araçları Yaş Sınırlandırması (Değişiklik) Tüzüğü”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Tüzüğünün yürürlüğe girdiği dün itibarıyla KKTC Gümrük Limanlarında bulunan ve belediyeler tarafından satın alınıp, engelli kişilerin taşınmasında kullanılacak on iki yaşından küçük araçlara; satılmamak, devredilmemek, teminat ve icar konusu yapılmamak ve sadece kamu hizmetinde kullanılmak koşuluyla değişiklik tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde başvuruda bulunulması halinde ithal izni verilebilecek.

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