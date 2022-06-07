  • BIST 2.641,57
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.7545
  • Euro 17.9054
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAnne olmaya karar verdiğiniz andan itibaren!

Motorlular zamlara karşı sokağa dökülecek!

» »
Kuzey Kıbrıs Harley Davidson Rıders Club üyeleri, zamlar karşısında sokağa dökülecek. Kulüp üyeleri vatandaşları da eyleme destek vermeye çağırdı.
Motorlular zamlara karşı sokağa dökülecek!

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli dostlar;
Ülkemizin icinde bulunduğu ekonomik kriz ve bu ekonomik krizi first bilen bazı açıkgözler, gelinen noktada artık halkı bitirmek icin işbirliği yapmışlardır. Bu resmen bir tezgahtır.
Kulübümüz kurulduğu günden itibaren çeşitli yardim ve sosyal etkinliklerde boy göstermiş ve hiçbir sekilde dine, siyasete , ırkçılığa taraf olmamıştır.
Ancak, gelinen noktada daha fazla sessiz kalamazdik. Bekledik... bekledik... bekledik...
Halk icin bir birliktelik olacaksa katkı koymak icin bekledik.
Görünen odur ki gerek muhalefet, gerekse sendikalar gerekeni yapamamış, yapsalar da bu kendi adlarına bir şova dönmüştür.
Uzatmadan ve detaylari daha sonra açıklamak üzere Haziran ayı sonunda belirlenen gün ve saatte Lefkoşa Dikilitaş'ta bu zamlara dur demek ve halkın sesini duyurmak icin büyük ve kapsamlı bir eyleme gitmeyi planlıyoruz.
Hicbir sendikaciya veya siyasiye mikrofon uzatilmayacak, o meydan halkın sesi olacak!
Tabi ki bir vatandas olarak onlar da davetlimizidir
Tüm halkımız davetlidir.
Detaylar yakinda....
HARLEY DAVIDSON RIDERS CLUB CYPRUS"

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şefik: Bizim ülkemizde bir denetim sorunu var07 Haziran 2022 Salı 14:25
  • Maliye Bakanı'ndan önemli açıklama!07 Haziran 2022 Salı 14:17
  • Özersay: Kimse HP adına kürsü konuşması yapamaz, oy veremez07 Haziran 2022 Salı 14:14
  • Erhürman: Sarayda oturan kişi ya haddini bilsin, ya da istifa etsin!07 Haziran 2022 Salı 12:43
  • Erhürman: Sarayda oturan kişi ya haddini bilsin, ya da istifa etsin!07 Haziran 2022 Salı 12:33
  • UBP maraş konusu ile ilgili basın açıklaması yayımladı07 Haziran 2022 Salı 12:20
  • Özersay, milletvekilliğinin sona ermesiyle ilgili açıklama yaptı07 Haziran 2022 Salı 12:14
  • Şefik: 60 gün içinde seçime yönelik çalışmaları başlatmalıyız07 Haziran 2022 Salı 12:13
  • Sibel Tatar,“tek yürek olduk” etkinliğine katıldı07 Haziran 2022 Salı 11:48
  • Meclis toplandı07 Haziran 2022 Salı 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti