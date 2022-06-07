Motorlular zamlara karşı sokağa dökülecek!

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli dostlar;

Ülkemizin icinde bulunduğu ekonomik kriz ve bu ekonomik krizi first bilen bazı açıkgözler, gelinen noktada artık halkı bitirmek icin işbirliği yapmışlardır. Bu resmen bir tezgahtır.

Kulübümüz kurulduğu günden itibaren çeşitli yardim ve sosyal etkinliklerde boy göstermiş ve hiçbir sekilde dine, siyasete , ırkçılığa taraf olmamıştır.

Ancak, gelinen noktada daha fazla sessiz kalamazdik. Bekledik... bekledik... bekledik...

Halk icin bir birliktelik olacaksa katkı koymak icin bekledik.

Görünen odur ki gerek muhalefet, gerekse sendikalar gerekeni yapamamış, yapsalar da bu kendi adlarına bir şova dönmüştür.

Uzatmadan ve detaylari daha sonra açıklamak üzere Haziran ayı sonunda belirlenen gün ve saatte Lefkoşa Dikilitaş'ta bu zamlara dur demek ve halkın sesini duyurmak icin büyük ve kapsamlı bir eyleme gitmeyi planlıyoruz.

Hicbir sendikaciya veya siyasiye mikrofon uzatilmayacak, o meydan halkın sesi olacak!

Tabi ki bir vatandas olarak onlar da davetlimizidir

Tüm halkımız davetlidir.

Detaylar yakinda....

HARLEY DAVIDSON RIDERS CLUB CYPRUS"