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Motorola, dünyanın ilk 200 MP kameralı telefonunu duyurdu!

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Motorola Edge 30 Ultra tanıtıldı. Dünyanın ilk 200 Megapiksel kamerasına sahip olan Edge 30 Ultra, iddialı fiyatıyla dikk çekiyor.
Motorola, dünyanın ilk 200 MP kameralı telefonunu duyurdu!

Motorola, en yeni amiral gemisi Edge 30 Ultra’yı global olarak duyurdu. Geçtiğimiz ay Çin’de X30 Pro adıyla sunulan akıll telefon, dünyanın ilk 200 Megapiksel kamerasına sahip. 125W hızlı şarj destekleyen Edge 30 Ultra, gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden alıyor. İşte Motorola Edge 30 Ultra özellikleri ve fiyatı.

Motorola Edge 30 Ultra: 200 MP, SD 8+ Gen 1 ve 125W hızlı şarj

Motorola Edge 30 Ultra, 144Hz yenileme hızına sahip 6.73 inç Full HD+ OLED ekrana yer veriyor. Amiral gemisi, 12 GB RAM ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden gücünü alıyor. 128 GB / 256 GB / 512 GB’lık depolama seçeneği ile sunuluyor.Teknik özellikleriyle dikkat çekiyor olsa da, Edge 30 Ultra’nın en önemli detayı üçlü kamera kurulumunda yatıyor. Dünyanın ilk 200 Megapiksel kamerasına yer veren cihaz, Samsung ISOCELL HP1 sensörünü kullanıyor. Ayrıca 50 Megapiksel ultra geniş ve 12 Megapiksel telefoto sensörüne sahip.

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