  • BIST 1.324
  • Altın 458,737
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Motorsiklet ile çarptığı yayanın hayati tehlikesi devam ediyor

» »
Lefkoşa’da Kemal Şemiler caddesi üzerinde meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Eker dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Motorsiklet ile çarptığı yayanın hayati tehlikesi devam ediyor

Lefkoşa’da Kemal Şemiler caddesi üzerinde meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Eker dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk olayla ilgili bulguları aktardı. Özkantürk 14 Kasım 2020 tarihinde saat 17.40 raddelerinde Lefkoşa'da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde Doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden Lefkoşa'da sakin Hüseyin Eker yönetimindeki RF 153 plakalı Honda marka motosikletle gidiş istikametine göre yolun sol kısmında bulunan Köseoğlu Market önlerine geldiğinde o esnada yolu kuzeyden güneye doğru karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Lefkoşa'da sakin Turan Kaynar'a motosikletin ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Turan Kaynar Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip beyin kanaması nedeniyle cerrahi servisinde ameliyata alınmasının ardından acil servis yoğun bakımında tedavim altına alınmıştır. Kaza sonrası tutuklanan motosiklet sürücüsü zanlı Hüseyin Eker aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini müştekinin hayati tehlikesinin devam etmesinden ötürü zanlı aleyhine getirilecek davanın değişe bileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan geçmiş olsun mesajı20 Kasım 2020 Cuma 19:18
  • KKTC'de bugün 4 pozitif vaka20 Kasım 2020 Cuma 19:14
  • KKTC'de bugün 4 pozitif vaka20 Kasım 2020 Cuma 19:13
  • Evi basıp darp ettiler...Evdeki değerli eşyaları çaldılar20 Kasım 2020 Cuma 18:56
  • Aracıyla Güney'den KKTC'ye girerken askerler tarafından yakalandı20 Kasım 2020 Cuma 18:54
  • Motorsiklet ile çarptığı yayanın hayati tehlikesi devam ediyor20 Kasım 2020 Cuma 18:52
  • Cafe'de unutulan cüzdanı çaldı20 Kasım 2020 Cuma 18:51
  • Doğal Afet Zarar Duyurusu20 Kasım 2020 Cuma 18:07
  • 32 sabıkası olan şahıs yine mahkemedeydi20 Kasım 2020 Cuma 18:02
  • Vatandaş tepkili: “Afetin üzerinden 1 saat geçti, sadece Tufan Erhürman geldi”20 Kasım 2020 Cuma 18:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti