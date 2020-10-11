Motorsiklet kazası ! Ağır yaralanan Melih Küstahi Beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakımda

Çatalköy’deki motosiklet kazasında Melih Küstahi (E-29) ağır yaralandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Melih Küstahi saat 13.00 sıralarında, Şht Bayram Özgüm Caddesi üzerinde, motosikleti ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerisine yan kısmı üzerine devrilip sürüklenerek kaldırıma çarptı.
Küstahi Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.