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Motosiklet Camiası Yanıt Bekliyor

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu bünyesinde oluşturulan Motosiklet Eylem Komitesi, toplantılarını sürdürüyor. Gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan komite bir bildiri yayınlayarak hükümetten yanıt beklediklerini duyurdu
Motosiklet Camiası Yanıt Bekliyor

Ülkemize yurt dışından getirilen motosikletler kayıt ettirilirken ödenen vergilerin %100’e yakın olduğunu ve bu yüzden “Bir motosiklet alırken, bir de devlete alıyoruz” sloganıyla Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu bünyesinde oluşturulan Motosiklet Eylem Komitesi, bilindiği üzere 24 Eylül tarihinde büyük bir eylem gerçekleştirmişti. Aradan 6 hafta geçmesine rağmen somut bir gelişmenin olmamasına karşın komite bir bildiri yayınladı.

Motosiklet Eylem Komitesi’nin yayınladığı bildiri şu şekilde; “24 Eylül’de güç birliği ve inançla oluşturduğumuz ve ülkenin en uzun konvoylarından biri ile meclis önünde gerçekleştirdiğimiz eylem sırasındaki ve sonrasındaki süreçte Maliye Bakanı Sayın Alişan Şan’ın yaptığı açıklamaların hala gündemde olduğunu hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Gerek Maliye Bakanı Sayın Alişan Şan, gerekse de ekibiyle yürütülen gayrı resmi görüşmelerde elde ettiğimiz sonuçların artık somutlaştırılması ile ilgili beklentimizi de kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sayın Bakan Şan’ın ve ekibinin çalışmalarını iyi niyetle sürdürdüğü ve motosiklet camiasının beklentilerine yanıt vereceğine yönelik ihtiyatlı iyimserliğimizi korumaktayız. Çalışmaların kısa zamanda neticeleneceğine inanmakla birlikte, taleplerimizin hayat bulmaması halinde, bir sonraki adımımız da belirlenmiştir. Motosiklet Eylem Komitesi, hükümete sunulan vergi düzenleme taleplerinin makul sürede gerçekleşmemesi halinde, 24 Eylül’de yapılan eylemden daha büyük bir eylem yapacağı uyarısını şimdiden yapmaktayız. Saygılarımızla.”

Konuyla ilgili KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu, “Ülkemize bir otomobil getirilip kayıt ettirilirken ödenen vergilerin toplamı, en lüks araç için yaklaşık %65 iken, biz motosiklet için %100’e yakın vergilerle karşılaşıyoruz. Biz vergi indirimi değil, vergi adaleti istiyoruz. Belirli bir sistem üzerinden adaletli vergiler ödeyerek motosikletlerin kayıt edilmesi talebimizi yineliyoruz” dedi.

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