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Motosiklet dostları bu kez KKTC'de buluştu

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Yurtdışında çok sayıda motosiklet sürüş kulübü ile temaslarını sürdüren uluslararası motosiklet kulübü Harley Davidson Riders Club - Kıbrıs, Macaristan'dan sonra bu kez de İzmir'den misafirlerini ağırladı
Motosiklet dostları bu kez KKTC'de buluştu

İzmir'in motosiklet camiasının önde gelen isimlerinden, uzun yıllar sürüş kulüplerinde yer almış, Birol Akgöz ve  Melih Aral, üç gün boyunca HDRC üyeleri ile Kuzey Kıbrıs'ta sürüş deneyimledi.

Lefkoşa - Yedidalga ve Lefkoşa - İskele etapları üzerinde motosikletleri ile yol alan sürüş tutkunları, karşılıklı dostluklarını da pekiştirdi.

HDRC Başkanı Mehmet Ertepınar, İzmir'den iki deneyimli motosiklet sürücüsünü ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, özveri ve ruh gerektiren motorsiklet dostluğunun, böylesi ziyaretlerle daha gelişmesine katkı koymanın sevincini yaşadıklarını söyledi

Ertepınar, "Birol abimiz ve Melih kardeşimiz iyi ki gelmişler. Bizleri çok mutlu ettiler. Motosiklet dünyası işte böyle uzun yıllardır kopmayan dostluklarla daha bir anlam kazanıyor. Yeniden onları aramızda görmek isteriz. İnşallah yakın zamanda bizler de onlara bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Hatta, bazı arkadaşlarımız, şimdiden yola çıkıyor. Kazasız belasız, birlikte nice güzel sürüşler ve kopmayan dostluklar kurmayı diliyoruz." dedi.

İzmir'den motosiklet sürücüsü Birol Akgöz de sıcak havaya rağmen, İzmir'den motosikletle KKTC'ye geldiklerini, ancak yorgunluğu, güzel ağırlama ile bir anda unuttuklarını söyledi.

Birol Akgöz, HDRC ile birlikte sürüş yapmanın kendilerine büyük bir heyecan kattığını belirterek, "Uzun yıllardır, sürüş kulüplerinde motorsiklet kullanıyoruz. HDRC'nin yol disiplini, dayanışması, yardımlaşması, koordinasyonu inanın çoğu ülkede yok. Kuzey Kıbrıs'ı baştan sona gezdik. Misafirperverliği için onlara çok teşekkür ediyoruz. En yakın zamanda HDRC'yi İzmir'e bekliyoruz" dedi.

Ziyaret anısına, anlamlı hediye teatileri de gerçekleştirildi.

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