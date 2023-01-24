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Motosiklet Eylem Komitesi: Sözler tutulmazsa şok eylemler başlayacak

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Motosiklet Eylem Komitesi yaptığı son toplantıda Maliye Bakanı Alişan Şan'dan vergide düzenleme sözünü yerine getirmesini beklediğini duyurdu.
Motosiklet Eylem Komitesi: Sözler tutulmazsa şok eylemler başlayacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Yönetim Kurulu, motosiklet esnafı, sürüş grupları ve gönüllülerden oluşan eylem komitesi yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Bakan Şan'a çağrı yapılırken, şok eylem dahil tüm seçeneklerin masada olduğu vurgulandı.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’na bağlı Motosiklet Eylem Komitesi yapmış olduğu son toplantıda, Maliye Bakanlığı ile yürütülen ve henüz sonuçlanmayan "vergide indirim" sürecini değerlendirdi.

Vergi indiriminin gerçeğe dönüşmesi için sabırla beklendiği ifade edilen açıklamada, “Motosiklet Camiası, Sayın Bakan'ın iyi niyetli tavrını göz ardı etmemektedir... Ancak, sözel sürecin, sarf edilen sözlerin, beklentiler temelinde nihayete varmasının devlet ciddiyeti ile örtüştüğünü de hatırlatmak ihtiyacı duymaktadır. Motosiklet Camiası, geçici KDV indirimi değil, somut kararlarla, vergide adalet ve vergi dilimlerinde kalıcı indirim talebini yinelemektedir” denildi.

Motosikletin lüks bir araç görülmesi yanılgısından vazgeçilmesini talep eden eylem komitesi, “Motosikletin, çağın ihtiyaçlarına paralel olarak, insanların ekonomik ve sosyal nefes almasına büyük bir vesile olduğunu görme zamanı gelmiştir. Motosiklet Camiası, nezaket kuralları gereği verilen sözlerin tutulmasını beklemekle birlikte, ülke çapında benzeri görülmemiş şok eylemin planlamasına da başlamıştır. Artık siz düşünün” açıklamasında bulundu

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