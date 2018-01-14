  • BIST 114.645
  • Altın 161,682
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye

Motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

» »
Motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı
Gemikonağı -Cengizköy anayolunda meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Mehmet Alkan yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza bugün saat 16:00 sıralarında, Gemikonağı -Cengizköy Anayolu üzerinde 20 yaşındaki Mehmet ALKAN’ın yönetimindeki plakası meçhul motosiklet ile Gemikonağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Cengiz Topel anıtı önlerine geldiği zaman, önündeki trafiğin yavaşlaması sonucu durmak zorunda kalan 35 yaşındaki Şerif AVCI’nın yönetimindeki PH 528 plakalı van aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Alkan kaldırıldığı Lekoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol el ile sol ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Denktaş'ın BBC röportajları yayınlandı14 Ocak 2018 Pazar 14:46
  • Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Küçük anılacak14 Ocak 2018 Pazar 11:03
  • Yeni milletvekillerine mazbataları Pazartesi verilecek13 Ocak 2018 Cumartesi 14:20
  • Özersay'ın CTP'ye hesap sormaktan vazgectiği anlaşlıyor13 Ocak 2018 Cumartesi 13:13
  • Polislik olan Kemal Dürüst açıklama yaptı13 Ocak 2018 Cumartesi 12:59
  • Yeşilköy - Erenköy yolundaki kazada 1 kişi ağır yaralandı13 Ocak 2018 Cumartesi 11:33
  • Türkiye'den gelen su yerleşim birimlerine ulaştı13 Ocak 2018 Cumartesi 10:33
  • DOKUNULMAZLIKLAR KALKTI, SIRA YARGIDA13 Ocak 2018 Cumartesi 07:45
  • Çok acil A Rh+ kan aranıyor12 Ocak 2018 Cuma 20:00
  • GKK personel alımına gidiyor12 Ocak 2018 Cuma 18:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti