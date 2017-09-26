Motosiklet kazası: Biri ağır iki yaralı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, dün gece, meydana gelen kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Adress Ahmet (28) ile Muhammed Yasin (24) sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şokunun uzun süre üzerinden atamayan otomobilin sürücü, motosikletin bir anda yola atıldığını ileri sürdü.

Bu arada, çarpışmanın etkisiyle motosikletin 25-30 metre sürüklendiği, kaza mahallinde iki adet kask ile ayakkabıların çevreye savrulduğu görüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.40’ta meydana geldi.

Alayköy Ağıllar Çemberi’nden Gönyeli istikametine doğru seyreden Rahmi Özmetli (50) yönetimindeki DU 372 plakalı otomobil, seyir halindeki Adress Ahmet yönetimindeki LC 284 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, hem motosiklet sürücüsü hem de motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed Yasin yola savruldu. Başından yara alan Yasin’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya tanık olanlar vakit kaybetmeden durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine giden trafik şube ekipleri, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan da olay yerine giderek yerinde inceleme yaptı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.