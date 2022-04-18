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Motosiklet kazasında ağır yaralanma

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motosikleti ile pist içerisinde antreman yaptığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek pist kenarında bulunan araç lastiklerinden yapılmış  bariyerlere çarparak ağır şekilde yaralanmıştır.
Motosiklet kazasında ağır yaralanma

17.04.2022 tarihinde, saat 12:15 sıralarında, Alayköy’de bulunan Zet Karting yarış pisti içerisinde, Erdaş UÇANER(E-38) yönetimindeki motosikleti ile pist içerisinde antreman yaptığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek pist kenarında bulunan araç lastiklerinden yapılmış  bariyerlere çarparak ağır şekilde yaralanmıştır.

Erdaş UÇANER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat GÜNSEL Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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