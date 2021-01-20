Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 80 yaşındaki Turan Kaynar yarın toprağa verilecek

Trafik kazasında ağır yaralanan ve bir süredir tedavi gören 80 yaşındaki Turan Kaynar bugün hayatını kaybetti.
Turan Kaynar'ın cenazesi yarın İsmail Safa Camiisinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecek..
Trafik kazasında ağır yaralanan ve bir süredir tedavi gören 80 yaşındaki Turan Kaynar bugün hayatını kaybetti.
Turan Kaynar'ın cenazesi yarın İsmail Safa Camiisinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecek..
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