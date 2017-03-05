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SON DAKİKAMotosiklet kazasında yaralanan Adem Yaran hayatını kaybetti

Motosiklet kazasında yaralanan Adem Yaran hayatını kaybetti

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Motosiklet kazasında yaralanan Adem Yaran hayatını kaybetti
Karpaz'da Çayırova'da geçen hafta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Adem Yaran Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karpaz'da Çayırova'da geçen hafta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Adem Yaran Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çayırova- Bafra anayolu’nda geçen hafta bir anlık dikkatsizlik sonucu motor ile araç çarpışmış, kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Adem Yaran ağır yaralanmıştı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre ağır yaralı olarak önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Kolan Hastanesi'ne ve son olarak da geçen cuma günü ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Bursa'daki hastaneye kaldırılan Adem Yaran, bugün saat 14.20'de yaşamını yitirdi.

Çayırova- Bafra anayolundaki kazada, Onur Girti'nin (E-34) kullandığı 34 VT 2985 plakalı motosiklet, sağa meyilli virajda yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelen Ayşe Rıylı (K-66) yönetimindeki BS 585 plakalı salon araçla çarpışmıştı.

Kazada 34 VT 2985 plakalı motosiklet sürücüsü Onur Girti ve motosiklette yolcu olarak bulunan Adem Yaran (E-34) ağır, BS 585 plakalı salon araç sürücüsü Ayşe Rıylı ise hafif yaralanmıştı.

Kaza sonucu alev alan motosiklet de tamamen yanmıştı.

7'NCİ ÖLÜM

Adem Yaran'ın da hayatını kaybetmesiyle KKTC'de 2017'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

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