Motosiklet kazasında yaralanan Adem Yaran hayatını kaybetti

Karpaz'da Çayırova'da geçen hafta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Adem Yaran Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karpaz'da Çayırova'da geçen hafta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Adem Yaran Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Çayırova- Bafra anayolu’nda geçen hafta bir anlık dikkatsizlik sonucu motor ile araç çarpışmış, kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Adem Yaran ağır yaralanmıştı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre ağır yaralı olarak önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Kolan Hastanesi'ne ve son olarak da geçen cuma günü ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Bursa'daki hastaneye kaldırılan Adem Yaran, bugün saat 14.20'de yaşamını yitirdi.