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Motosiklet park halindeki araca çarptı

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Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Motosiklet park halindeki araca çarptı

Lefkoşa’da bugün sabah saatlerinde dikkatsiz motosiklet sürücüsünün neden olduğu kaza ucuz atlatılırken, motosiklet sürücüsünün köprücük kemiği kırıldı.

Kaza bugün saat 09:40 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde, 26 yaşındaki Mohammad Alkharruz, yönetimindeki HY 169 plakalı motosiklet ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamette doğru seyreden 41 yaşındaki Yekta Özgün Yiğit, yönetimindeki GD 011 plakalı salon aracı solundan geçmeye çalıştığı sırada yolun solunda park halinde bulunan LV 133 plakalı araca çarpmasıyla meydana geldi.

das.jpgÇarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan HY 169 plakalı motosiklet, GD 011 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu sağ köprücük kemiği kırılan motosiklet sürücüsü Alkharruz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu ardından da Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kazanın ardından Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

 

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