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Motosiklet sahipleri için özel kask üretildi!

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Motosiklet sahipleri için özel kask üretildi!
Motosiklet kullanırken güvenlik en önemli konu ve akıllı ‘Break Free’ LED lamba da ek bir güvenlik önlemi olarak göze çarpıyor.

Otomobil şoförlerinin motosikletçilere dikkat etmemesi ciddi sorunlara ve kazalara yol açabiliyor. Motosiklet kullananların kendilerini trafikteki diğer araçlara daha iyi gösterebilmeleri için ek aksesuarlara ihtiyaçları olabilir. ‘Brake Free' isimli özel LED lamba tam da bu işe yarıyor.

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Bu lamba, küçük boy 100 yüksek parlaklıkta LED ampulden oluşuyor. 120 derece açıdan görülebilmeyi sağlayan lamba, 2 bin 600 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve tek şarjla 8 saat kesintisiz kullanılabiliyor. USB üzerinden iki saatte de şarj oluyor. Lamba her kaskın arkasına manyetik şekilde tutturulabilir, sökülüp takılabilir şekilde tasarlanmış. Kaskınıza takılı olduğu için de araba kullananların göz hizasında ve daha kolay fark ediliyor.

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Brake Free LED lambanın asıl özelliği, siz motosikletle fren yaptığınızda tüm ampullerin birden yanıp arkadaki sürücüleri görsel şekilde uyarması. Ama fren yaptığını bilebilmek için motosikletin herhangi bir yerine kablo veya alıcı/verici takmaya gerek yok. Yani motosikletinizin frenlerini veya kablolarını modifiye etmiyorsunuz. Böylece aracın güvenliğini bozmuş olmuyorsunuz.

Akıllı sayılabilecek bu LED lamba, içindeki özel 3D hızölçer ve jiroskop sistemi sayesinde hızlandığınızı veya yavaşladığınızı anlayabiliyor. Lamba devamlı açık konumda ve siz frene basmayıp sadece yavaşlasanız bile parıl parıl yanıp arkadakilerin dikkatini çekiyor. 170 gramlık ağırlığı ile boynunuza gereksiz yük bile bindirmiyor. Break Free kask lambası şu anda bir IndieGoGo kampanyası sayesinde 109 doalra önsipariş edilebilir. Ürünün Nisan 2018 tarihinde piyasaya çıkması hedeflenmiş.

 

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