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Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı!

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Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı!
Lefkoşa'da gerçekleşen kazada, dikkatsiz sürücü ağır yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün sabah karşı (11.03.2017), saat 00:45 sıralarında, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, Sultan Metreımov (E-38), yönetimindeki PB 491 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Mardo Cafe önlerine geldiğinde zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırıma çarptıktan sonra yol içerisinde sol yan kısmı üzerinde sürüklendiği öğrenildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan Sultan Metreımov kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

 

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