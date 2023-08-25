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Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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İskele-Ercan ana yolunda korkutan kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İskele-Ercan ana yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 49 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ercan Cambaz ağır yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Soheil Elmasry (52) yönetimindeki Arkın 01 özel plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Yeniceköy Kavşağı yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelip doğu istikametine doğru seyreden Ercan Cambaz (49) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ercan Cambaz'ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor...

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