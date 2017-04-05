Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti...

Polis Basın Subaylığı tarafınca yapılan açıklamada 11.03.2017 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, meydana gelen kazada ağır yaralanan PB 491 plakalı motosiklet sürücüsü Sultan Metreımov (E-38) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05.04.2017 tarihinde saat 11:45’de yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
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