Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti...

Geçtiğimiz Mart ayında Lefkoşa'da meydana gelen kazada ciddi şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

Polis Basın Subaylığı tarafınca yapılan açıklamada 11.03.2017 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, meydana gelen kazada ağır yaralanan PB 491 plakalı motosiklet sürücüsü Sultan Metreımov (E-38) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05.04.2017 tarihinde saat 11:45’de yaşamını yitirdiği kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…